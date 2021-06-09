Беньямин ВЕРБИЧ: «Для меня отпуск уже завершился»

Футболист киевской команды продолжает восстанавливаться после травмы

  • 09.06.2021 13:53
  • 1486 просмотров
  • 1 комментарий
Беньямин ВЕРБИЧ: «Для меня отпуск уже завершился»
© Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний словенский вингер «Динамо» Беньямин Вербич рассказал о своем отпуске и восстановлении после травмы. Беньямин пропустил вторую часть сезона из-за травмы задней поверхности бедра.

«Для меня отпуск уже завершился. Провел его в Турции, в Мармарисе, летал туда со своей девушкой на восемь дней. 

Сейчас продолжаю активно восстанавливаться, чтобы быть готовым к новому сезону.

Нахожусь в Белграде, занимаюсь здесь индивидуально под руководством тренера-реабилитолога. Выполняю много различных упражнений, направленных на восстановление», — отметил Вербич.

В минувшем сезоне Вербич провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 09.06.2021 14:17
    +3
    Приятно что уже нет зависимости. Был основополагающим игроком, а сейчас уже все как бы и ждут, но уже без дрожания. Усилит - круто. Не получится - уже не так критично. Здоровья !!!!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 09.06.2021 14:17
    +3
    Приятно что уже нет зависимости. Был основополагающим игроком, а сейчас уже все как бы и ждут, но уже без дрожания. Усилит - круто. Не получится - уже не так критично. Здоровья !!!!
    Ссылка
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