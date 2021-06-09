Беньямин ВЕРБИЧ: «Для меня отпуск уже завершился»

27-летний словенский вингер «Динамо» Беньямин Вербич рассказал о своем отпуске и восстановлении после травмы. Беньямин пропустил вторую часть сезона из-за травмы задней поверхности бедра.

«Для меня отпуск уже завершился. Провел его в Турции, в Мармарисе, летал туда со своей девушкой на восемь дней.

Сейчас продолжаю активно восстанавливаться, чтобы быть готовым к новому сезону.

Нахожусь в Белграде, занимаюсь здесь индивидуально под руководством тренера-реабилитолога. Выполняю много различных упражнений, направленных на восстановление», — отметил Вербич.

В минувшем сезоне Вербич провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.