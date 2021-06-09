Николаев-2 — Яруд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 9 июня, состоится поединок 26-го тура Второй лиги Украины, в котором «Николаев-2» примет мариупольский «Яруд».
Матч пройдет в Николаеве на стадионе в парке Победы. Прямая трансляция встречи начнется в 17:30 по киевскому времени.
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Источник — МФК Николаев
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