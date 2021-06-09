ВИДЕО. Роналду, Бензема, Де Брюйне и другие. Прогноз футболистов на Евро

Топ-футболисты стоят на пороге начала Евро-2020. Самое время сделать прогноз на предстоящий турнир! Прогноз от Роналду, Кевина Де Брюйне, Карима Бензема, Гарри Кейна, Роберта Левандовски и многих других в сегодняшнем видео от 442oons!
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Источник — YouTube
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