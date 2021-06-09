Украинские арбитры будут работать экспертами на Евро-2020

Шеф-продюсер телеканалов «Футбол 1/2/3» Иван Гресько рассказал об особенностях работы телеканалов во время Евро-2020, который состоится с 11 июня по 11 июля.

«Большие и насыщенные эфиры, которые будут начинаться с 10 утра и заканчиваться далеко за полночь. «HIGHTLIGHT SHOW» начнется с самого утра, «Великий футбол» поставит точку в игровом дне. Три поединка в прямом эфире — в 16:00, 19:00 и 22:00. Все поединки будут обставлены студиями программы «EURO NON STOP».

На этом Евро мы решили расширить спектр своих услуг. Мы предложим зрителям новый формат, он называется «FAN TALK». Само название программы говорит само за себя. Это живые разговоры в студии, фанатские разговоры. Но не только до матча и после матча, но и во время поединка.

Приоткрою завесу этого Евро. Мы планируем, чтобы на этом Евро в качестве экспертов работали действующие украинские арбитры. Мы знаем, что долгое время было табу на эту тему — арбитры не могли давать комментарии. Удалось договориться с Комитетом арбитров. Не буду называть фамилии. Сейчас обсуждаются последние договоренности. Это очень узнаваемые украинские арбитры, которые находятся на слуху.

Надеемся, что мы не разочаруем зрителя. Этого ждем и от сборной Украины. Мы очень зависимы друг от друга. Как выступит сборная, так и покажет канал. Как покажет канал, так и воспримут зрители. Как воспримут зрители, таким и будет настроение страны, которая заслужила это Евро», — считает Гресько.