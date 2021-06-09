ФОТО. Роналду вспомнил о победе в Лиге наций

В финале турнира сборная Португалии обыграла Нидерланды

  • 09.06.2021 13:08
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ФОТО. Роналду вспомнил о победе в Лиге наций
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний бомбардир «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о победе своей команды в Лиге наций сезона 2018/2019.

В финале турнира, который состоялся 9 июня 2019 года, Португалия со счетом 1:0 обыграла национальную команду Нидерландов. Единственный гол забил Гедеш на 60-й минуте встречи.

«Прошло ровно два года с тех пор, как мы выиграли Лигу наций!

Всегда приятно вспомнить эти прекрасные моменты!», — написал Роналду, комментируя фото с трофеем.

В активе Роналду 174 матча за сборную Португалии, где он забил 103 гола. Футболист примет участие в финальной стадии Евро-2020, которая состоится с 11 июня по 11 июля.

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Источник — Instagram

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