ФОТО. Сборная топ-игроков, которые не сыграют на Евро-2020

Совокупная стоимость команды оценивается вы полмиллиарда евро

  • 09.06.2021 12:48
  • 1118 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Сборная топ-игроков, которые не сыграют на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из футболистов, чьи команды пробились в финальную часть Евро-2020, но игроки по разным причинам пропустят турнир.

Чаще всего пропуск Евро-2020 связан с травмами. В частности, из-за повреждений на соревнованиях не выступят голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре теш Штеген, вингер «Барселоны» и сборной Испании Ансу Фати, защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос и другие футболисты.

Совокупная стоимость игроков символической команды оценивается в €528 миллионов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Transfermarkt

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 09.06.2021 13:44
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 09.06.2021 13:02
    А що Коноплянки у списку немає?
    Он и здесь где- то в запасе сидит.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.06.2021 13:02
    +1
    А що Коноплянки у списку немає?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.06.2021 13:02
    +1
    А що Коноплянки у списку немає?
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 09.06.2021 13:44
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 09.06.2021 13:02
    А що Коноплянки у списку немає?
    Он и здесь где- то в запасе сидит.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности