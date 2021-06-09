ФОТО. Сборная топ-игроков, которые не сыграют на Евро-2020

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из футболистов, чьи команды пробились в финальную часть Евро-2020, но игроки по разным причинам пропустят турнир.

Чаще всего пропуск Евро-2020 связан с травмами. В частности, из-за повреждений на соревнованиях не выступят голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре теш Штеген, вингер «Барселоны» и сборной Испании Ансу Фати, защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос и другие футболисты.

Совокупная стоимость игроков символической команды оценивается в €528 миллионов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.