Сборы в Запорожье и Турции. Заря поделилась планами на межсезонье

Луганская команда выйдет из отпуска 15 июня

  • 09.06.2021 12:34
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Сборы в Запорожье и Турции. Заря поделилась планами на межсезонье
© ФК Заря Луганск

Осталась одна неделя до конца отпуска «Зари». Основной состав луганского клуба соберется во вторник, 15 июня, на учебно-тренировочной базе в Запорожье.

Далее по графику традиционное медобследование и втягивающий сбор в Запорожье, который продлится до 23 июня включительно. В рамках этого сбора запланировано проведение одного контрольного матча. Дата и соперник станут известны позже.

После завершения запорожского сбора «Заря» отправится на сбор заграничный. Местом дислокации станет Турция. Там луганчане пробудут с 24 июня по 14 июля включительно и именно в этот день вернутся в Украину, где на протяжении 10 дней будут готовиться к возобновлению чемпионата непосредственно в Запорожье. В Турции также запланирован ряд спаррингов.

Базовый день старта нового чемпионата — 25 июля.

Что касается молодежного состава, то он теперь будет принимать участие в Чемпионате Юношеской Лиги. Именно такое официальное название будут иметь соревнования для молодежи. Молодежный состав соберется 24 июля в Запорожье и тоже включится в подготовку к грядущему чемпионату.

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Источник — ФК Заря

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