Борис Колесников покинул должность вице-президента Шахтера

Спортивный функционер полностью уходит в политику

  • 09.06.2021 12:40
  • 1959 просмотров
  • 3 комментария
Борис Колесников покинул должность вице-президента Шахтера
© ФК Шахтер Донецк. Борис Колесников

Владелец хоккейного клуба «Донбасс» и бывший министр инфраструктуры Украины Борис Колесников объявил об уходе с должности вице-президента «Шахтера».
 
«Больше 20 лет я провел с «Шахтером» в качестве вице-президента клуба. За это время мы прошли долгий путь, преодолевая сложности, и смогли добиться очень многого. Нам удалось создать команду самого высокого европейского уровня, нам удалось построить великолепную «Донбасс Арену», но самое главное – мы смогли выиграть очень много трофеев и завоевать поддержку нескольких поколений болельщиков. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что нам по праву есть чем гордиться: «Шахтер» сейчас – это лидер украинского футбола, это клуб, который хорошо знают во всем мире, это команда, которую уважают соперники и любят миллионы украинцев.
 
Сегодня в связи с началом моей работы в партии «Украина – наш дом» я объявляю о сложении своих полномочий вице-президента «Шахтера». Это сложное решение, но я принимаю его сознательно, потому что футбол должен быть вне политики. 
 
Я хочу поблагодарить президента клуба Рината Ахметова за возможность быть частью «Шахтера» на протяжении всех этих лет. Хочу поблагодарить сотрудников клуба за профессионализм и преданность, всех игроков и тренеров – за победы и титулы, наших болельщиков – за веру в «Шахтер», за искреннюю любовь и неоценимую поддержку. 
 
Я ухожу с поста вице-президента, но остаюсь большим другом «Шахтера» и таким же фанатичным болельщиком, каким я был на протяжении десятков лет: еще с тех пор, когда мальчишкой бегал на стадион «Шахтер», чтобы поболеть за любимую команду. 
 
Сегодня для меня грустный день, но мое сердце навсегда с клубом. Абсолютно убежден, ничто не сможет свернуть «Шахтер» с победного пути», – сказал Колесников.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 09.06.2021 12:51
    +6
    нестор, 09.06.2021 12:47
    с 2012 куча прогулов в политике...пора)
    Иванов, пролетит твой Богя, как Мураев. Рыжим шавкам нечего делать в ВР.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 09.06.2021 12:47
    +1
    с 2012 куча прогулов в политике...пора)
    Ссылка
    Andrew Tv
    online
      Andrew Tv, 09.06.2021 12:46
    +2
    На долю Шахтара це не вплине
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 09.06.2021 12:51
    +6
    нестор, 09.06.2021 12:47
    с 2012 куча прогулов в политике...пора)
    Иванов, пролетит твой Богя, как Мураев. Рыжим шавкам нечего делать в ВР.
    Ссылка
    Andrew Tv
    online
      Andrew Tv, 09.06.2021 12:46
    +2
    На долю Шахтара це не вплине
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 09.06.2021 12:47
    +1
    с 2012 куча прогулов в политике...пора)
    Ссылка
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