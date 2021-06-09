Андрей ПЯТОВ о конкуренции вратарей: «Выбор будет делать Андрей Николаевич»

36-летний вратарь сборной Украины Андрей Пятов рассказал о готовности команды к дебюту на чемпионате Европы-2020.

«Как самый старший в команде могу говорить за вратарей, что они на 100 процентов готовы психологически, физически и ментально. Выбор будет делать Андрей Николаевич (Шевченко прим.). По партнерам могу сказать, что все ждут старта и соскучились за этим Евро-2020.

Все готовы, но все нужно показывать на футбольном поле.

Луческу? С Мистером не общался еще. Он должен еще приехать на тренировку. Рад буду его видеть. Разван Рац? Говорили за антиковидные тесты, если Разван сдаст тест, может ему позволят приехать в сборную. Это старый друг, я много лет провел с ним», - сказал Пятов.

Сборная Украины стартует на Евро-2020 13 июня матчем против сборной Нидерландов. Начало матча в 22:00.