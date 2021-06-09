Андрей ПЯТОВ о конкуренции вратарей: «Выбор будет делать Андрей Николаевич»

Опытный футболист не знает, кто будет стартовым вратарем

  • 09.06.2021 11:48
  • 422 просмотра
  • 3 комментария
Андрей ПЯТОВ о конкуренции вратарей: «Выбор будет делать Андрей Николаевич»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

36-летний вратарь сборной Украины Андрей Пятов рассказал о готовности команды к дебюту на чемпионате Европы-2020.

«Как самый старший в команде могу говорить за вратарей, что они на 100 процентов готовы психологически, физически и ментально. Выбор будет делать Андрей Николаевич (Шевченко прим.). По партнерам могу сказать, что все ждут старта и соскучились за этим Евро-2020.

Все готовы, но все нужно показывать на футбольном поле.

Луческу? С Мистером не общался еще. Он должен еще приехать на тренировку. Рад буду его видеть. Разван Рац? Говорили за антиковидные тесты, если Разван сдаст тест, может ему позволят приехать в сборную. Это старый друг, я много лет провел с ним», - сказал Пятов.

Сборная Украины стартует на Евро-2020 13 июня матчем против сборной Нидерландов. Начало матча в 22:00.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 09.06.2021 12:07
    0
    Все три вратаря достойны,с Нидерландами если больше двух пропустит кто-то сразу поменяют на второй матч.Ну голландцами сыграем на ноль
    Ссылка
    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 09.06.2021 12:01
    0
    Да,Бущан будет 100%.Это справедливо...Он уверенно играл на протяжении сезона... Конечно у Пятова есть шанс сыграть...Но только в случае решения задачи выхода из группы досрочно..
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 09.06.2021 11:55
    +1
    Бущан смотрится лучше на данный момент.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 09.06.2021 11:55
    +1
    Бущан смотрится лучше на данный момент.
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 09.06.2021 12:07
    0
    Все три вратаря достойны,с Нидерландами если больше двух пропустит кто-то сразу поменяют на второй матч.Ну голландцами сыграем на ноль
    Ссылка
    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 09.06.2021 12:01
    0
    Да,Бущан будет 100%.Это справедливо...Он уверенно играл на протяжении сезона... Конечно у Пятова есть шанс сыграть...Но только в случае решения задачи выхода из группы досрочно..
    Ссылка
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