Александр АНДРИЕВСКИЙ: «На сборах присоединюсь к общей группе Динамо»

Украинский хавбек рассказал о своем восстановлении

  • 09.06.2021 10:38
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Александр АНДРИЕВСКИЙ: «На сборах присоединюсь к общей группе Динамо»
© ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал, как восстанавливается после травмы, из-за которой он пропустит Евро-2020.

«У меня все в порядке. Во время отпуска ездил на 9 дней в Турцию, здорово отдохнул, все очень понравилось, восстановил и физические, и моральные силы. Я был в Бодруме, там вода немного прохладная, но погода была замечательная, теплая +33 градуса.

А после того как вернулся в Киев, занимаюсь индивидуально с реабилитологом, готовлюсь к сборам, делаю определенные упражнения для колена. Через пару дней начну ездить на базу и буду работать там. Чувствую себя нормально, все хорошо, восстановление идет по плану. Планируется, что я присоединюсь к работе в общей группе на сборах.

Какие планы на дни отпуска остались? Не думал над этим, возможно, на несколько дней поеду к другу в Харьков или в Одессу, хотя это маловероятно», - сказал Андриевский.

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Источник — ФК Динамо Киев

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