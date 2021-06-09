Дайте две! Стартовала продажа новых игровых футболок сборной Украины

Цена новой экипировки такая же, как и у старой

  • 09.06.2021 10:46
  • 3095 просмотров
  • 5 комментариев
Дайте две! Стартовала продажа новых игровых футболок сборной Украины
© УАФ

Испанская компания Joma, которая является техническим партнером сборной Украины, на официальном сайте начала продажу новых игровых футболок, которые произвели фурор среди украинских болельщиков и вызвали нездоровый резонанс в РФ.
 
Доступны футболки желтого и синего цвета, белых пока нет. Цена – 1 450 гривен, столько же стоили и футболки предыдущего образца.
 
Также новый футболки можно приобрести на сайте «Спорт-сервис», но за 1 888 гривен.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Ruud
    online
      Ruud, 09.06.2021 12:08
    0
    половина пенсии
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 09.06.2021 11:19
    0
    Очевидно что к началу ЕВРО футболки мало кто получит...
    Размерная сетка есть, она внизу сайта, но среди больших размеров "полная каша". К тому же больших размеров нет в наличии...
    Ну хоть то что ...(за это выражение меня забанил модератор)...радует!))
    Ссылка
    ymca
    online
      ymca, 09.06.2021 11:13
    +1
    Надеюсь, деньги пойдут именно на развитие футбола в Украине.)
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 09.06.2021 11:10
    -5
    name_footbol, 09.06.2021 10:54
    Почему размерной сетки нет, ну закажу я ее она будет маленькой, кого винить? Что заказа будет ехать 21 день из Испании!
    Кого винить? - Москалей конечно же
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 09.06.2021 10:54
    0
    Почему размерной сетки нет, ну закажу я ее она будет маленькой, кого винить? Что заказа будет ехать 21 день из Испании!
    Ссылка
    ymca
    online
      ymca, 09.06.2021 11:13
    +1
    Надеюсь, деньги пойдут именно на развитие футбола в Украине.)
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 09.06.2021 12:08
    0
    половина пенсии
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 09.06.2021 11:19
    0
    Очевидно что к началу ЕВРО футболки мало кто получит...
    Размерная сетка есть, она внизу сайта, но среди больших размеров "полная каша". К тому же больших размеров нет в наличии...
    Ну хоть то что ...(за это выражение меня забанил модератор)...радует!))
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 09.06.2021 10:54
    0
    Почему размерной сетки нет, ну закажу я ее она будет маленькой, кого винить? Что заказа будет ехать 21 день из Испании!
    Ссылка
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