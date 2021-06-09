Дайте две! Стартовала продажа новых игровых футболок сборной Украины

Испанская компания Joma, которая является техническим партнером сборной Украины, на официальном сайте начала продажу новых игровых футболок, которые произвели фурор среди украинских болельщиков и вызвали нездоровый резонанс в РФ.



Доступны футболки желтого и синего цвета, белых пока нет. Цена – 1 450 гривен, столько же стоили и футболки предыдущего образца.



Также новый футболки можно приобрести на сайте «Спорт-сервис», но за 1 888 гривен.