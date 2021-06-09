ЦИХМЕЙСТРУК: «Минимальная задача для сборной – выход из группы»

Бывший полузащитник сборной Украины Эдуард Цихмейструк считает, что выход из группы должен быть минимальной целью для команды Андрея Шевченко



— Какая сборная фаворит Евро?

— Перед каждым турниром они, в принципе, одни и те же, правда по ходу самих соревнований случаются сюрпризы.

Так что говорить что-то конкретное сложно. Лично мне в последнее время нравится игра сборной Италии, которая по традиции также будет считаться одним из претендентов на победу в чемпионате Европы.



— Не совсем удачный старт в отборе на чемпионат мира может как-то сказаться на нашей команде во время финальной части Евро?

— Не думаю. В финальной части чемпионата Европы особая атмосфера, это совсем другие соревнования. Надеюсь, что осечки в матчах с Финляндией и Казахстаном не будут в головах у наших ребят. Соперничество в отборе на чемпионат мира продолжится в сентябре.



— Какие козыри есть в рукаве у Андрея Шевченко?

— Мы видим за счет чего пытается действовать сборная Украины. Это командные взаимодействия, полная самоотдача, дисциплина и индивидуальное мастерство отдельных исполнителей, через которых строится игра. Подобные качества, в принципе, стараются демонстрировать все сборные, но у кого это получается лучше, а кого-то — хуже. По крайней мере, у сине-желтых есть все, чтобы хорошо выступить на Евро.



— Первый матч на турнире сине-желтым предстоит сыграть против хозяев, команды Нидерландов. Это плюс или минус для подопечных Андрея Шевченко?

— Не минус уж точно. В этом поединке мы проверим свои сильные и слабые стороны. А вот если бы начинали не с таким именитым соперником, то волнения, думаю, было бы больше. Можно вспомнить 2006 год, когда сборная Украины проиграла Испании — 0:4, а в итоге добралась до четвертьфинала чемпионата мира.



— Какой результат на Евро считался бы для сборной Украины удовлетворительным?

— Все говорят о выходе из группы, но я считаю, что это минимальная задача для этой команды. Нынешняя сборная способна на сюрпризы, что она доказывала в поединках с Португалией, Испанией, Францией… Команда Андрея Шевченко старается играть в современный футбол, интересный, поэтому могу только пожелать нашей сборной добиться как можно лучшего результата на чемпионате Европы.