В Испании создали мини-сбор для шести игроков

Сборная Испании находится из-за сложной ситуации в связи с коронавирусом. Ранее два футболиста команды - Серхио Бускетс и Диего Льоренте сдали положительный тест.

В сборной Испании приняли решение вызвать шесть футболистов на сбор, чтобы они могли присоединиться к основной команде в случай необходимости.

Ранее были вызваны Браис Мендес, Родриго Морено, Пабло Форнальс и Карлос Солер. К ним добавили еще двоих игроков - вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу и защитника «Вильярреала» Рауля Альбиоля.

На Евро-2020 Испания будет играть в группе Е против команд Польши, Словакии и Швеции.