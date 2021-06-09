В Испании создали мини-сбор для шести игроков

В альтернативный список вызвали Кепу и Альбиоля

  • 09.06.2021 09:11
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В Испании создали мини-сбор для шести игроков
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании находится из-за сложной ситуации в связи с коронавирусом. Ранее два футболиста команды - Серхио Бускетс и Диего Льоренте сдали положительный тест.

В сборной Испании приняли решение вызвать шесть футболистов на сбор, чтобы они могли присоединиться к основной команде в случай необходимости.

Ранее были вызваны Браис Мендес, Родриго Морено, Пабло Форнальс и Карлос Солер. К ним добавили еще двоих игроков - вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу и защитника «Вильярреала» Рауля Альбиоля.

На Евро-2020 Испания будет играть в группе Е против команд Польши, Словакии и Швеции.

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Источник — ESPN

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