Дидье ДЕШАМ: «Не будем каждый день спрашивать, как там Бензема?»

Нападающий сборной Франции Карим Бензема получил травму в товарищеском матче со сборной Болгарии (3:0).

Форвард был заменен на 41-й минуте на Оливье Жиру. Французская пресса сообщает, что у игрока проблемы с бедром. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о травме.

«В жизни бывают огорчения. У нас есть высококвалифицированный медицинский персонал. Врачи будут делать то, что нужно. Не собираемся каждый день спрашивать у себя: «Как он, как он?» С каждым днем будет лучше. На сегодняшний день нет особых проблем. Есть непредсказуемость, но я не вижу ничего драматичного», — сказал Дешам.