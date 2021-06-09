Дидье ДЕШАМ: «Не будем каждый день спрашивать, как там Бензема?»

Основной нападающий сборной Франции получил травму в контрольном матче

  • 09.06.2021 07:56
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Дидье ДЕШАМ: «Не будем каждый день спрашивать, как там Бензема?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Франции Карим Бензема получил травму в товарищеском матче со сборной Болгарии (3:0).

Форвард был заменен на 41-й минуте на Оливье Жиру. Французская пресса сообщает, что у игрока проблемы с бедром. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о травме.

«В жизни бывают огорчения. У нас есть высококвалифицированный медицинский персонал. Врачи будут делать то, что нужно. Не собираемся каждый день спрашивать у себя: «Как он, как он?» С каждым днем будет лучше. На сегодняшний день нет особых проблем. Есть непредсказуемость, но я не вижу ничего драматичного», — сказал Дешам.

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Источник — RMC

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