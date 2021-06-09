Два топ-клуба предложили 60 млн евро за Хакими

«Челси» и ПСЖ решительно настроены купить защитника «Интера» Ашрафа Хакими.

Как отмечают источники, оба клуба сделали одинаковые предложения «нерадзурри» в размере 60 млн евро. Отмечается, что «Челси» также готов включить в сделку Андреаса Кристенсена или Эмерсона.

В сезоне 2020/21 Хакими провел за «Интер» 45 матчей во всех турнирах, где он забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач.

Контракт игрока с «Интером» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ вскоре подпишет Вейналдума.