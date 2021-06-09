Ротаню на заметку. Фареры возглавили группу Украины в отборе Евро-2023 U-21

8 июня в Европе прошли 4 матча квалификации Евро-2023 U-21.
Фарерские острова U-21 победили Армению U-21 (2:0) и возглавили турнирную таблицы отборочной группы H, в которую входит команда Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня.
Украинская молодежка начнет турнир 3 сентября матчем против Сербии в гостях. В финальный раунд, который пройдет летом 2023 года в Румынии и Грузии, выйдут (помимо команд-хозяев): победители девяти групп, одна лучшая команда среди занявших вторые места, а также 4 победителя плей-офф между остальных 8 командами, оказавшимися на 2-й позиции в группах.
Евро-2023 U-21
Квалификация, 8 июня
- Фарерские острова U-21 – Армения U-21 – 2:0
- Швеция U-21 – Люксембург U-21 – 6:0
- Австрия U-21 – Эстония U-21 – 2:0
- Косово U-21 – Андорра U-21 – 2:0
Турнирные таблицы
Источник — Sport.ua
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