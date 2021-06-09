Ротаню на заметку. Фареры возглавили группу Украины в отборе Евро-2023 U-21

9 июня в Европе прошли 4 матча квалификации Евро-2023 U-21

  • 09.06.2021 06:23
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Ротаню на заметку. Фареры возглавили группу Украины в отборе Евро-2023 U-21
© УАФ. Руслан Ротань

8 июня в Европе прошли 4 матча квалификации Евро-2023 U-21.

Фарерские острова U-21 победили Армению U-21 (2:0) и возглавили турнирную таблицы отборочной группы H, в которую входит команда Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня.

Украинская молодежка начнет турнир 3 сентября матчем против Сербии в гостях. В финальный раунд, который пройдет летом 2023 года в Румынии и Грузии, выйдут (помимо команд-хозяев): победители девяти групп, одна лучшая команда среди занявших вторые места, а также 4 победителя плей-офф между остальных 8 командами, оказавшимися на 2-й позиции в группах.

Евро-2023 U-21

Квалификация, 8 июня

  • Фарерские острова U-21 – Армения U-21 – 2:0
  • Швеция U-21 – Люксембург U-21 – 6:0
  • Австрия U-21 – Эстония U-21 – 2:0
  • Косово U-21 – Андорра U-21 – 2:0

Турнирные таблицы

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Источник — Sport.ua

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