Завацкая продолжила побеждать на соревнованиях в Хорватии

Украинка Катарина Завацкая после первой победы в одиночном разряде на соревнованиях в WTA 125 в Хорватии выиграла еще и матч парного разряда.
В дуэте со словачкой Анной Каролиной Шмидловой украинка обыграла венгерско-бельгийский тандем Далма Галфи / Кимберли Циммерманн.
Бол. Первый круг парного разряда
Катарина Завацкая / Анна Каролина Шмидлова – Далма Галфи / Кимберли Циммерманн – 7:6(5), 4:6, 10-5
Далее по сетке у Катарины и Анны дуэт Екатерина Горгодзе (Грузия) / Тереза Михаликова (Словакия).
Источник — Sport.ua
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