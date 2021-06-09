Завацкая продолжила побеждать на соревнованиях в Хорватии

Украинка Катарина Завацкая после первой победы в одиночном разряде на соревнованиях в WTA 125 в Хорватии выиграла еще и матч парного разряда.



В дуэте со словачкой Анной Каролиной Шмидловой украинка обыграла венгерско-бельгийский тандем Далма Галфи / Кимберли Циммерманн.



Бол. Первый круг парного разряда

Катарина Завацкая / Анна Каролина Шмидлова – Далма Галфи / Кимберли Циммерманн – 7:6(5), 4:6, 10-5



Далее по сетке у Катарины и Анны дуэт Екатерина Горгодзе (Грузия) / Тереза Михаликова (Словакия).