Ролан Гаррос. Юниоры. Белинский продолжает побеждать

Украинские теннисисты провели очередные матчи в рамках юниорского Ролан Гаррос.

Вячеслав Белинский вышел в 1/8 финала одиночного разряда, а также стартовал с победы в парном.

Сабина Зейналова и Герман Самофалов, которые уже покинули одиночный разряда, выиграли свои матча в парном.



Ролан Гаррос. Юниоры

Второй круг одиночного разряда

Вячеслав Белинский (Украина, 16) – Тибо Вердье (Франция, WC) – 6:2, 6:3

Первый круг парного разряда

Сабина Зейналова/Полина Яценко (Украина/Россия) – Анаэль Леклерк/Люси Нгуйен Тан (Франция, WC) – 4:6, 7:5, 10-6

Герман Самофалов/Мартин Катц (Украина/Бельгия) – Мика Липп/Макс Ганс Реберг (Германия) – 7:6(6), 6:4

Вячеслав Белинский/Петр Нестеров (Украина/Болгария) – Бруно Кузухара/Жоао Виктор Коуто Лурейро (США/Бразилия) – 7:5, 2:6, 10-6