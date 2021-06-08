Ролан Гаррос. Юниоры. Белинский продолжает побеждать

Украинские теннисисты провели очередные матчи в рамках юниорского Ролан Гаррос.
Вячеслав Белинский вышел в 1/8 финала одиночного разряда, а также стартовал с победы в парном.
Сабина Зейналова и Герман Самофалов, которые уже покинули одиночный разряда, выиграли свои матча в парном.
Ролан Гаррос. Юниоры
Второй круг одиночного разряда
Вячеслав Белинский (Украина, 16) – Тибо Вердье (Франция, WC) – 6:2, 6:3
Первый круг парного разряда
Сабина Зейналова/Полина Яценко (Украина/Россия) – Анаэль Леклерк/Люси Нгуйен Тан (Франция, WC) – 4:6, 7:5, 10-6
Герман Самофалов/Мартин Катц (Украина/Бельгия) – Мика Липп/Макс Ганс Реберг (Германия) – 7:6(6), 6:4
Вячеслав Белинский/Петр Нестеров (Украина/Болгария) – Бруно Кузухара/Жоао Виктор Коуто Лурейро (США/Бразилия) – 7:5, 2:6, 10-6
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.