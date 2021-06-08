Динамо отпугнуло Марсель и Ниццу высокой ценой на Бущана

Французские клубы больше не заинтересованы во вратаре «Динамо»

  • 08.06.2021 19:03
  • 1274 просмотра
  • 7 комментариев
Динамо отпугнуло Марсель и Ниццу высокой ценой на Бущана
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Два французских клуба, «Марсель» и «Ницца», проявляли интерес к основному голкиперу «Динамо» Георгию Бущану.

Однако киевский клуб повесил на 27-летнего голкипера ценник в 15 миллионов евро. После этого оба клуба отказались от попыток подписать Бущана.

Контракт Бущана с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает голкипера в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Бущана 35 матчей за «Динамо» во всех турнирах. В них он пропустил 27 голов и 17 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Источник — Футбол 24

(6 голосов)

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Комментарии
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 08.06.2021 19:19
    0
    Воротар не рівня динамо віддайте даром може щось вилізе з академії краще
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.06.2021 19:17
    -1
    Утка, раздувают обычного среднего вратаря
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 08.06.2021 19:13
    +1
    в приНципе, сорри...
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.06.2021 19:13
    +1
    после евро ценник изменится
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 08.06.2021 19:12
    0
    jugulator, 08.06.2021 19:06
    Зачем он им? Слабый же вратарь.
    Что такое футбол, ты в приципе знаешь?
    Ссылка
    jugulator
      jugulator, 08.06.2021 19:06
    -3
    Зачем он им? Слабый же вратарь.
    Ссылка
    RUSLAN LUTSENKO
    online
      RUSLAN LUTSENKO, 08.06.2021 19:04
    +1
    Цi французьськi бариги зовсiм заблукали...
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 08.06.2021 19:13
    +1
    в приНципе, сорри...
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.06.2021 19:13
    +1
    после евро ценник изменится
    Ссылка
    RUSLAN LUTSENKO
    online
      RUSLAN LUTSENKO, 08.06.2021 19:04
    +1
    Цi французьськi бариги зовсiм заблукали...
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 08.06.2021 19:19
    0
    Воротар не рівня динамо віддайте даром може щось вилізе з академії краще
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 08.06.2021 19:12
    0
    jugulator, 08.06.2021 19:06
    Зачем он им? Слабый же вратарь.
    Что такое футбол, ты в приципе знаешь?
    Ссылка
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