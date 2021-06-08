Динамо отпугнуло Марсель и Ниццу высокой ценой на Бущана

Два французских клуба, «Марсель» и «Ницца», проявляли интерес к основному голкиперу «Динамо» Георгию Бущану.
Однако киевский клуб повесил на 27-летнего голкипера ценник в 15 миллионов евро. После этого оба клуба отказались от попыток подписать Бущана.
Контракт Бущана с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает голкипера в 5 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Бущана 35 матчей за «Динамо» во всех турнирах. В них он пропустил 27 голов и 17 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Источник — Футбол 24
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