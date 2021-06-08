Андрей ШЕВЧЕНКО: «У нас в каждой линии есть игроки с опытом»

Наставник сборной Украины поделился ожиданиями от старта на турнире и назвал лидеров команды

  • 08.06.2021 18:48
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  • 2 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У нас в каждой линии есть игроки с опытом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины считает, что на таком турнире как чемпионат Европы нельзя делить матчи по важности.

О поединке с Нидерландами: «На чемпионате Европы любой матч важен, нельзя их делить по значению. Нужно хорошо подготовиться к каждому сопернику, выбрать верные тактические инструменты, чтобы выглядеть достойно и играть в хороший атакующий футбол.

Игроки должны понимать, что быть на таком турнире - это уже сам по себе огромный опыт: почувствовать эту атмосферу, быть в команде, ощутить, что такое по-настоящему важные игры. Мелкие детали, на которые многие не обращают внимания, на таких турнирах могут играть очень большую роль. И каждый из футболистов должен подчеркнуть для себя важность этих деталей.

Конечно же, есть еще один ключевой аспект - это травмы. Мы уже потеряли нескольких игроков. У нас не слишком большой состав, не так уж много футболистов, которые обладают серьезным опытом и выступают в больших клубах. Поэтому качественные игроки для нас - на вес золота, и очень важно, чтобы они подошли к чемпионату Европы в своей лучшей форме и показали все свои лучшие качества».

О лидерах сборной Украины: «У нас прочный костяк: начиная от нашего капитана и вратаря [Андрея] Пятова и поднимаясь по каждой линии, у нас есть игроки, которые обладают определенным опытом и качествами. Однозначно я считаю, что [Руслан] Малиновский, [Александр] Зинченко, Ярмоленко - это топ-игроки.

Малиновский выдал очень хороший сезон в «Аталанте». Зинченко тоже провел великолепный сезон в «Манчестер Сити», был близок к выигрышу Лиги чемпионов. Это, конечно, расширяет наши возможности. Но очень важно, чтобы эти игроки подошли к турниру в хорошем психологическом состоянии, впрочем, как и в физическом», - сказал Шевченко в интервью сайту УЕФА.

Сборная Украины стартовый матч на Евро-2020 проведет 13 июня против сборной Нидерландов.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 08.06.2021 19:16
    0
    Ruud, 08.06.2021 19:14
    защита очень смущает
    Меня больше смущает нападение
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    Ruud
    online
      Ruud, 08.06.2021 19:14
    0
    защита очень смущает
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 08.06.2021 19:16
    0
    Ruud, 08.06.2021 19:14
    защита очень смущает
    Меня больше смущает нападение
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.06.2021 19:14
    0
    защита очень смущает
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