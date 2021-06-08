ШЕПЕЛЕВ: «Расстроен, что пропущу Евро. Теперь самое важное восстановиться»

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев рассказал, как восстанавливается после травмы, из-за которой он пропустит Евро-2020.

«Врач сказал, что я буду готов тренироваться вместе с командой в общей группе уже на первом сборе. Посмотрим, как буду себя чувствовать. В 20-х числах июня у команды запланирован медосмотр, тогда и будет окончательная информация по поводу моего состояния.

Что касается работы без ограничений будем принимать решение по этому поводу после того, как я вернусь в Киев и приеду на базу на осмотр. В целом, медики говорили, что для восстановления после этого повреждения мне понадобится месяц, и он уже прошел, поэтому, думаю, нагрузки мне уже разрешены.

О конкретных планах тренеры нам еще не говорили. Я пока еще немного чувствую дискомфорт, но думаю, к тому времени, как мы выйдем из отпуска, все должно окончиться.

Конечно, я был расстроен, что получил травму перед чемпионатом Европы, поскольку очень хотел бы поехать в расположение сборной, но так сложились обстоятельства. Для меня сейчас самое важное полноценно качественно восстановиться. А матчи сборной смотреть по телевизору и буду болеть за наших ребят», - сказал Шепелев.