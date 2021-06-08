Сергей РЕБРОВ: «АЕК ждал меня, сколько мог»

Экс-тренер «Ференцвароша» мог оказаться в Греции

  • 08.06.2021 16:49
  • 2509 просмотров
  • 2 комментария
Сергей РЕБРОВ: «АЕК ждал меня, сколько мог»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Экс-наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров признался, что имел на руках предложение от греческого АЕКа:

«Я был кандидатом номер один на пост главного тренера АЕКа, но ответил, что у меня был контракт с «Ференцварошем». Они ждали столько, сколько могли, но в конце концов им пришлось выбрать кого-то другого».

Напомним, вчера Ребров возглавил «Аль-Айн».

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Источник — Nemzeti Sport

(2 голоса)

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Комментарии
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 08.06.2021 17:51
    0
    А що це зараз змінить? Завтра АЕК скаже, що не мають поняття про що Ребров говорить.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 08.06.2021 17:09
    +1
    Ребров хотел доработать контракт но его кинули.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 08.06.2021 17:09
    +1
    Ребров хотел доработать контракт но его кинули.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 08.06.2021 17:51
    0
    А що це зараз змінить? Завтра АЕК скаже, що не мають поняття про що Ребров говорить.
    Ссылка
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