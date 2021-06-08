Сергей РЕБРОВ: «АЕК ждал меня, сколько мог»

Экс-наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров признался, что имел на руках предложение от греческого АЕКа:

«Я был кандидатом номер один на пост главного тренера АЕКа, но ответил, что у меня был контракт с «Ференцварошем». Они ждали столько, сколько могли, но в конце концов им пришлось выбрать кого-то другого».

Напомним, вчера Ребров возглавил «Аль-Айн».