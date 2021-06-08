Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Нам по силам обыграть Нидерланды»

Экс-игрок сборной Украины настроен оптимистично

  • 08.06.2021 16:01
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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Нам по силам обыграть Нидерланды»
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Известный тренер и экс-игрок сборной Украины Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от стартового матча сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов (13 июня):

«Не видел голландцев против Шотландии, наблюдал их игру с Грузией. Думаю, нам по силам обыграть хозяев.

Мне кажется, что у нас сейчас лучше поставлена игра, чем у нидерландцев. Они меняют схему, в последнем спарринге играли в три центральных защитника, одним словом в поиске своей лучшей игры. Мы имеем хорошие шансы, чтобы удачно стартовать.

Но, тем не менее, игра на игру не похожа, все-таки Нидерланды считаются хорошей командной. Повторюсь: качество игры нашей сборной позволяет надеяться, что мы можем выйти из группы, как с первого, так и со второго места. Надежда как никогда высока».

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Источник — UA-Football

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