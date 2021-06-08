Стефанос Циципас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого июня Стефанос Циципас (№5 ATP) и Даниил Медведев (№2 ATP) разыграют путевку в полуфинал Ролан Гаррос.
Россиянин ведет в личных встречах 6-1. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.
В другом полуфинале этой части сетки сыграют Александр Зверев и Алехандро Давидович-Фокина.
Расписание матчей:
16:00. Рыбакина – Павлюченкова
след. Зверев – Давидович-Фокина.
22:00. Циципас – Медведев
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Источник — Sport.ua
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