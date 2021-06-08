Фотосессия и вылет в Бухарест. Украина готовится к старту Евро

Сегодня днем все представители официальной делегации сборной Украины должны принять участие в фотосессии в официальных костюмах.

После этого, около 17:00, команда вылетит в Румынию, где будет работать в пригороде Бухареста до 11 июня.

После этого сборная отправится в Амстердам, где сыграет против Нидерландов 13 июня в рамках стартового поединка Евро-2020.