Фотосессия и вылет в Бухарест. Украина готовится к старту Евро

Сегодня днем все представители официальной делегации сборной Украины должны принять участие в фотосессии в официальных костюмах.
После этого, около 17:00, команда вылетит в Румынию, где будет работать в пригороде Бухареста до 11 июня.
После этого сборная отправится в Амстердам, где сыграет против Нидерландов 13 июня в рамках стартового поединка Евро-2020.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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