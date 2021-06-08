Ключевые игроки Вереса досрочно ушли в отпуск и не сыграют в последнем туре

12 июня чемпион Первой лиги - «Верес» в заключительном туре сыграет в гостях с «Горняком-Спорт».

Ровенчане отправятся в Горишние Плавни не в боевом составе. После победы в предыдущем туре над «Авангардом», гарантировавшей «Вересу» первое место, в отпуск ушли все ведущие игроки, чтобы у них было больше времени на отдых.

По имеющейся информации, футболисты «Вереса» подготовку к новому сезону начнут 23 июня в Ровно. Второй сбор состоится в Винниках, где подопечные Юрия Вирта проведут четыре спарринга.

Ранее сообщалось, что «Верес» подписал Евгения Пасича.

Напомним, что за тур до окончания соперничества в Первой лиге «Верес» уверенно лидирует, набрав 65 очков.