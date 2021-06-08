Эдуард СОБОЛЬ: «Украина в хорошем настроении вылетает на Евро. Ждем матчей»

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал победу над Кипром 4:0 в последнем контрольном матче перед Евро.

«Позитивные эмоции, ведь провели хорошую игру и забили 4 гола. Полностью контролировали игру, так что с хорошими эмоциями вылетаем в Бухарест и ждем официальных матчей. После удаления у соперника стало легче, хотя и до него мы контролировали мяч и создавали моменты».

«Все уже в ожидании первого матча на Евро. Ожидаем праздника и хорошей игры. Уверен, что будет интересно», - сказал Соболь.