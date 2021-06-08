Эдуард СОБОЛЬ: «Украина в хорошем настроении вылетает на Евро. Ждем матчей»

Защитник доволен победе в контрольном матче

  • 08.06.2021 13:51
  • 328 просмотров
  • 2 комментария
Эдуард СОБОЛЬ: «Украина в хорошем настроении вылетает на Евро. Ждем матчей»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал победу над Кипром 4:0 в последнем контрольном матче перед Евро.

«Позитивные эмоции, ведь провели хорошую игру и забили 4 гола. Полностью контролировали игру, так что с хорошими эмоциями вылетаем в Бухарест и ждем официальных матчей. После удаления у соперника стало легче, хотя и до него мы контролировали мяч и создавали моменты».

«Все уже в ожидании первого матча на Евро. Ожидаем праздника и хорошей игры. Уверен, что будет интересно», - сказал Соболь.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    Ruud
    online
      Ruud, 08.06.2021 14:34
    +1
    вылетает? вот так сразу?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 08.06.2021 14:03
    +2
    не встигли з!грати,а вже вил!т!ли спортуа,зм!н!ть назву
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 08.06.2021 14:03
    +2
    не встигли з!грати,а вже вил!т!ли спортуа,зм!н!ть назву
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.06.2021 14:34
    +1
    вылетает? вот так сразу?
    Ссылка
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