Вылет сборной Украины в Румынию перенесли из-за ливня

Украинская команда покинет Харьков вечером

  • 08.06.2021 11:55
  • 2501 просмотр
  • 1 комментарий
Вылет сборной Украины в Румынию перенесли из-за ливня
© УАФ

Сборная Украины не смогла вовремя вылететь в Румынию, где планирует проводить подготовку к стартовому матчу против Нидерландов на Евро-2020. Причиной стали обильные дожди, которые накрыли Харьков.

Вылет команды пришлось перенести на 17:00, хотя изначально он был запланирован на утро. Неизвестно, сумеет ли сборная улететь хотя бы в это время, поскольку дожди не прекращаются, а город, по предварительным прогнозам синоптиков, будет заливать примерно до 15:00.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    oppy
    online
      oppy, 08.06.2021 12:52
    +3
    Дождь перед дорогой - это к удаче!
    Ссылка
    oppy
    online
      oppy, 08.06.2021 12:52
    +3
    Дождь перед дорогой - это к удаче!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности