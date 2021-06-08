Вылет сборной Украины в Румынию перенесли из-за ливня

Сборная Украины не смогла вовремя вылететь в Румынию, где планирует проводить подготовку к стартовому матчу против Нидерландов на Евро-2020. Причиной стали обильные дожди, которые накрыли Харьков.

Вылет команды пришлось перенести на 17:00, хотя изначально он был запланирован на утро. Неизвестно, сумеет ли сборная улететь хотя бы в это время, поскольку дожди не прекращаются, а город, по предварительным прогнозам синоптиков, будет заливать примерно до 15:00.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.