Александр КАРАВАЕВ: «Атмосфера на стадионе была замечательная»

Игрок сборной Украины Александр Караваев доволен тем, что последние матчи национальная команда проводит с болельщиками.

«Атмосфера на стадионе замечательная. Мы на скамейке запасных с ребятами говорили, что наконец понемногу возвращаются болельщики. Вспоминаются те матчи, когда все люди приходят и поддерживают нас. Возвращаешься, смотришь, какой у них позитивный настрой, сколько эмоций они отдают. Когда ты выходишь на поле, тебе это передается, и ты хочешь показать свой максимум, чтобы порадовать болельщиков».

«Когда ты после игры им аплодируешь, то тебе отвечают взаимностью. Это то, ради чего стоит играть и добиваться положительного результата, когда на трибунах твои родные и близкие, а также болельщики», - Караваев.