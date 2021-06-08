Александр КАРАВАЕВ: «Атмосфера на стадионе была замечательная»

Футболист рад возвращению фанов

  • 08.06.2021 12:28
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Александр КАРАВАЕВ: «Атмосфера на стадионе была замечательная»
© uaf.ua

Игрок сборной Украины Александр Караваев доволен тем, что последние матчи национальная команда проводит с болельщиками.

«Атмосфера на стадионе замечательная. Мы на скамейке запасных с ребятами говорили, что наконец понемногу возвращаются болельщики. Вспоминаются те матчи, когда все люди приходят и поддерживают нас. Возвращаешься, смотришь, какой у них позитивный настрой, сколько эмоций они отдают. Когда ты выходишь на поле, тебе это передается, и ты хочешь показать свой максимум, чтобы порадовать болельщиков».

«Когда ты после игры им аплодируешь, то тебе отвечают взаимностью. Это то, ради чего стоит играть и добиваться положительного результата, когда на трибунах твои родные и близкие, а также болельщики», - Караваев.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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