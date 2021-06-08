Интеру нужен игрок Челси

Этим летом миланский «Интер» заинтересован в подписании 26-летнего футболиста лондонского «Челси» Эмерсона.

Ранее «Интер» интересовался Филипом Костичем из «Айнтрахта» и Николасом Тальяфико из «Аякса».

Эмерсон перешел в «Челси» из римской «Ромы» в 2018 году за €20 миллионов. В минувшем сезоне игрок провел за лондонскую команду 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт Эмерсона с «Челси» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €12 миллионов.