Интеру нужен игрок Челси

Этим летом миланский «Интер» заинтересован в подписании 26-летнего футболиста лондонского «Челси» Эмерсона.
Ранее «Интер» интересовался Филипом Костичем из «Айнтрахта» и Николасом Тальяфико из «Аякса».
Эмерсон перешел в «Челси» из римской «Ромы» в 2018 году за €20 миллионов. В минувшем сезоне игрок провел за лондонскую команду 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Контракт Эмерсона с «Челси» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €12 миллионов.
Источник — Tuttosport
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