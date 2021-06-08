Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборной Украины нужно серьезно поработать над ошибками»

В заключительном спарринге перед финальной частью чемпионата Европы национальная сборная Украины в Харькове разгромила киприотов со счетом 4:0.
Глава Комитета сборных УАФ Мирон Mаркевич поделился своими впечатлениями о противостоянии футболистов Украины и Кипра.
«Я отлично осознаю, что 13 июня в стартовом матче на Евро с Нидерландами будет совсем другой футбол. Однако убедительная виктория над киприотами также имеет для нашей сборной большое значение. Прежде всего для игрового тонуса, уверенности в своих силах, вдохновения. Чувствовалось, что у ребят была возможность поиграть в свое удовольствие, к тому же многое получалось. Важно, что прервал голевую «засуху» Андрей Ярмоленко, что снова сохранили свои ворота на замке.
Как видите, много позитива, теперь желательно серьезно поработать над ошибками и не прогадать с тактикой в матче с Нидерландами. Повторяю, в воскресенье все будет по-другому, хотя не может не радовать, что с каждым контрольным матчем подопечные Андрея Шевченко прибавляли», — считает Маркевич.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины на групповом этапе европейского первенства сыграет с национальными командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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