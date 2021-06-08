Андрей ПЯТОВ: «На сборах проработали каждое умение»

36-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020.
«Игра ногами — один из фундаментальных навыков каждого вратаря.
На сборах проработали каждое умение. Сегодня отправляемся на Евро», — прокомментировал Пятов свежий ролик.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
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Источник — Instagram
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