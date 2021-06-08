Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Украина даст бой Нидерландам»

Специалист считает, что нидерландскую команду можно обыграть тактически

  • 08.06.2021 10:13
  • 745 просмотров
  • 0 комментариев
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Украина даст бой Нидерландам»
© Instagram. Евгений Левченко

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от первого матча «сине-желтых» на Евро-2020 против сборной Нидерландов.

«Украина даст бой Нидерландам. Индивидуально голландцы сильнее, но командно, тактически этого соперника можно придавить. Важно не пропустить первыми. Хочу заметить, что эта команда Де Бура — абсолютно не топовая. Когда же еще обыгрывать такую сборную Нидерландов, как не сейчас? Минимально я рассчитываю на ничью, но как бонус – победу, но в целом нужно помнить, что соперник в стартовом поединке Евро-2020 все-таки сильнее сборной Украины», — считает Левченко.

Поединок Нидерланды — Украина состоится 13 июня.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности