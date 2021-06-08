Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Украина даст бой Нидерландам»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от первого матча «сине-желтых» на Евро-2020 против сборной Нидерландов.

«Украина даст бой Нидерландам. Индивидуально голландцы сильнее, но командно, тактически этого соперника можно придавить. Важно не пропустить первыми. Хочу заметить, что эта команда Де Бура — абсолютно не топовая. Когда же еще обыгрывать такую сборную Нидерландов, как не сейчас? Минимально я рассчитываю на ничью, но как бонус – победу, но в целом нужно помнить, что соперник в стартовом поединке Евро-2020 все-таки сильнее сборной Украины», — считает Левченко.

Поединок Нидерланды — Украина состоится 13 июня.