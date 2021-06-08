Александр ЗИНЧЕНКО: «Сборная сразу поверила в идеи Шевченко»

Игрок украинской национальной команды был уверен, что успех неизбежен

  • 08.06.2021 09:53
  • 746 просмотров
  • 0 комментариев
Александр ЗИНЧЕНКО: «Сборная сразу поверила в идеи Шевченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний футболист сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от Евро-2020.

«Я хорошо помню то время, когда Андрей Шевченко принял сборную Украины. Считаю, что именно тогда и начался наш путь на это Евро. Мы и раньше догадывались о том, что Андрей Николаевич будет главным тренером, ведь это большая личность. Легенда не только украинского футбола. Команда сразу поверила в идеи нового наставника, которому было что передать игрокам. С таким-то опытом и с такими-то футбольными знаниями. Засучив рукава, мы принялись за работу, и я с первого дня был уверен, что успех неизбежен.

Тренерский штаб сборной Украины очень качественно делает свою работу, и самое важное, что мы не стоим на месте. Корректируется наша игра, добавляется новая тактика, команда двигается вперед. Мне уже тогда было с чем сравнивать, и в своих интервью я не раз говорил, что в сборной теперь европейский подход во всем. Признаюсь, что в организации работы, в игровой структуре, в тактике и так далее у нас было много пересечений с тем, что я видел и делал в «Манчестер Сити». Для меня это была родная стихия, и мне не нужно было много времени, чтобы, приезжая в сборную, перестраиваться на другой футбол. Я чувствовал себя как рыба в воде, получал удовольствие от тренировок и от матчей. Да и вся команда тренировалась в хорошем настроении. Ребятам сразу понравилась новая жизнь со сборной Украины», — отметил Зинченко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности