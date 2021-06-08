Александр ЗИНЧЕНКО: «Сборная сразу поверила в идеи Шевченко»

24-летний футболист сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от Евро-2020.

«Я хорошо помню то время, когда Андрей Шевченко принял сборную Украины. Считаю, что именно тогда и начался наш путь на это Евро. Мы и раньше догадывались о том, что Андрей Николаевич будет главным тренером, ведь это большая личность. Легенда не только украинского футбола. Команда сразу поверила в идеи нового наставника, которому было что передать игрокам. С таким-то опытом и с такими-то футбольными знаниями. Засучив рукава, мы принялись за работу, и я с первого дня был уверен, что успех неизбежен.

Тренерский штаб сборной Украины очень качественно делает свою работу, и самое важное, что мы не стоим на месте. Корректируется наша игра, добавляется новая тактика, команда двигается вперед. Мне уже тогда было с чем сравнивать, и в своих интервью я не раз говорил, что в сборной теперь европейский подход во всем. Признаюсь, что в организации работы, в игровой структуре, в тактике и так далее у нас было много пересечений с тем, что я видел и делал в «Манчестер Сити». Для меня это была родная стихия, и мне не нужно было много времени, чтобы, приезжая в сборную, перестраиваться на другой футбол. Я чувствовал себя как рыба в воде, получал удовольствие от тренировок и от матчей. Да и вся команда тренировалась в хорошем настроении. Ребятам сразу понравилась новая жизнь со сборной Украины», — отметил Зинченко.