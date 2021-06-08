БЕЛИК: «Мы без России разберемся, что наносить на футболку сборной»

Специалист поделился мнением о новом дизайне формы украинской национальной команды

  • 08.06.2021 09:28
  • 2099 просмотров
  • 7 комментариев
БЕЛИК: «Мы без России разберемся, что наносить на футболку сборной»
© Footboom. Алексей Белик

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о новом дизайне формы национальной команды.

«Мне очень понравилась новая форма сборной Украины. Много людей уже звонят и спрашивают, где ее можно купить.

Ажиотаж в России? Знаете, есть такая программа — «Пусть говорят». За 30 лет мы уже сами в состоянии разобраться с тем, что наносить на футболку», — сказал Белик в эфире телеканала «Футбол 1».

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Источник — Газета.ru

(6 голосов)

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Комментарии
    WhitePhoenix
      WhitePhoenix, 08.06.2021 10:57
    0
    Letifer, 08.06.2021 10:51
    Нужно каждый вскукарек комментировать? Мы цивилизованные люди, в отличие от мокшан
    "Колишній гравець «Динамо» і збірної України Віктор Леоненко поділився думкою про нову форму національної команди.

    - Нова форма - це чергова дурість наших політиків. Мене цікавить, як буде наша збірна грати. А що там малюють або не малюють... Якщо від цього будуть краще грати, то добре. Ось і вся відповідь.

    - Тобто ваш коментар «СЕ» не вирваний з контексту?
    - Мені не подобається те, що гівняні політики лізуть в професійний спорт. Вони у нас вже всюди. Тільки ми жити краще не стали, - сказав Леоненко."
    Чому це треба пропустити?
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 08.06.2021 10:56
    0
    Это же надо сделать такую рекламу Украине! Теперь футболки активно будут покупать не только в Украине.
    Умом Россию не понять.
    Ссылка
    WhitePhoenix
      WhitePhoenix, 08.06.2021 10:55
    0
    Letifer, 08.06.2021 10:51
    Нужно каждый вскукарек комментировать? Мы цивилизованные люди, в отличие от мокшан
    А чому тодi леоненко вчора iнше казав? Чи знову якщо воно кротовське то на це можно не звертати увагу?
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 08.06.2021 10:51
    +1
    WhitePhoenix, 08.06.2021 10:46
    А чому Алексiй нi слова не сказав про ватного хряка Леоненко? Чи там теж подвiйнi стандарти?
    Нужно каждый вскукарек комментировать? Мы цивилизованные люди, в отличие от мокшан
    Ссылка
    WhitePhoenix
      WhitePhoenix, 08.06.2021 10:46
    0
    А чому Алексiй нi слова не сказав про ватного хряка Леоненко? Чи там теж подвiйнi стандарти?
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 08.06.2021 10:46
    +2
    Уважуха Алексею за гражданскую позицию! Вдвойне приятно это слышать от коренного дончанина!
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 08.06.2021 10:12
    +3
    Підтримую!!!
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 08.06.2021 10:12
    +3
    Підтримую!!!
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 08.06.2021 10:46
    +2
    Уважуха Алексею за гражданскую позицию! Вдвойне приятно это слышать от коренного дончанина!
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 08.06.2021 10:51
    +1
    WhitePhoenix, 08.06.2021 10:46
    А чому Алексiй нi слова не сказав про ватного хряка Леоненко? Чи там теж подвiйнi стандарти?
    Нужно каждый вскукарек комментировать? Мы цивилизованные люди, в отличие от мокшан
    Ссылка
    WhitePhoenix
      WhitePhoenix, 08.06.2021 10:57
    0
    Letifer, 08.06.2021 10:51
    Нужно каждый вскукарек комментировать? Мы цивилизованные люди, в отличие от мокшан
    "Колишній гравець «Динамо» і збірної України Віктор Леоненко поділився думкою про нову форму національної команди.

    - Нова форма - це чергова дурість наших політиків. Мене цікавить, як буде наша збірна грати. А що там малюють або не малюють... Якщо від цього будуть краще грати, то добре. Ось і вся відповідь.

    - Тобто ваш коментар «СЕ» не вирваний з контексту?
    - Мені не подобається те, що гівняні політики лізуть в професійний спорт. Вони у нас вже всюди. Тільки ми жити краще не стали, - сказав Леоненко."
    Чому це треба пропустити?
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 08.06.2021 10:56
    0
    Это же надо сделать такую рекламу Украине! Теперь футболки активно будут покупать не только в Украине.
    Умом Россию не понять.
    Ссылка
    WhitePhoenix
      WhitePhoenix, 08.06.2021 10:55
    0
    Letifer, 08.06.2021 10:51
    Нужно каждый вскукарек комментировать? Мы цивилизованные люди, в отличие от мокшан
    А чому тодi леоненко вчора iнше казав? Чи знову якщо воно кротовське то на це можно не звертати увагу?
    Ссылка
    WhitePhoenix
      WhitePhoenix, 08.06.2021 10:46
    0
    А чому Алексiй нi слова не сказав про ватного хряка Леоненко? Чи там теж подвiйнi стандарти?
    Ссылка
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