БЕЛИК: «Мы без России разберемся, что наносить на футболку сборной»

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о новом дизайне формы национальной команды.
«Мне очень понравилась новая форма сборной Украины. Много людей уже звонят и спрашивают, где ее можно купить.
Ажиотаж в России? Знаете, есть такая программа — «Пусть говорят». За 30 лет мы уже сами в состоянии разобраться с тем, что наносить на футболку», — сказал Белик в эфире телеканала «Футбол 1».
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Источник — Газета.ru
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- Нова форма - це чергова дурість наших політиків. Мене цікавить, як буде наша збірна грати. А що там малюють або не малюють... Якщо від цього будуть краще грати, то добре. Ось і вся відповідь.
- Тобто ваш коментар «СЕ» не вирваний з контексту?
- Мені не подобається те, що гівняні політики лізуть в професійний спорт. Вони у нас вже всюди. Тільки ми жити краще не стали, - сказав Леоненко."
Чому це треба пропустити?
Умом Россию не понять.
- Нова форма - це чергова дурість наших політиків. Мене цікавить, як буде наша збірна грати. А що там малюють або не малюють... Якщо від цього будуть краще грати, то добре. Ось і вся відповідь.
- Тобто ваш коментар «СЕ» не вирваний з контексту?
- Мені не подобається те, що гівняні політики лізуть в професійний спорт. Вони у нас вже всюди. Тільки ми жити краще не стали, - сказав Леоненко."
Чому це треба пропустити?
Умом Россию не понять.
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