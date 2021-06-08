Александр КАРАВАЕВ: «С таким настроением хорошо подходить к Евро»

29-летний футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев подвел итоги победы над Кипром (4:0) в товарищеском матче.

«После матча с Бахрейном Андрей Шевченко настоятельно требовал, что нужен результат плюс качество игры. Когда мы побеждаем, у нас идет эмоциональный всплеск, и появляется больше уверенности. С таким настроением хорошо подходить к первой официальной игре на Евро, это придаст нам больше позитивного момента, и с хорошим настроением мы будем готовиться к Нидерландам.

Думаю, что мы уже подходим к своему максимуму, функционально готовы на 85-90 процентов, и оставшаяся неделя будет как раз для того, чтобы втянуться в режим после нагрузок и на максимуме подойдем к официальным играм», — считает Караваев.