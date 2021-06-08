Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Я прекрасно понимаю Шевченко»

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал недовольство главного тренера украинской национальной команды Андрей Шевченко плохой реализацией в товарищеском поединке с Кипром (4:0).

«Я Шевченко прекрасно понимаю. Тренер хочет, чтобы команда использовала даже каждый полумомент. Однако относительно того, что сборная Нидерландов не позволит много создавать у своих ворот, я не согласен. Судя по последним спаррингам голландцев, с Шотландией и Грузией, оборона «оранжевых» не выглядит супернадежной. Шотландцы забили им два гола, а грузины пусть и не поразили ворота, но имели много голевых моментов.

Считаю, что, если сборная Нидерландов станет и в дальнейшем играть по схеме 5-3-2, у нас будут шансы на успех. Де Йонг и Вейналдум не очень уверенно действуют сейчас в своих зонах, и голландцам очень не хватает Де Лигта. Да, последний спарринг с Грузией «оранжевые» легко выиграли, но более показательным можно считать матч с Шотландией», — считает Левченко.