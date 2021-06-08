ПСЖ предлагает Доннарумме €12 миллионов в год

Парижский ПСЖ намерен подписать 22-летнего вратаря «Милана» и сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумму в качестве свободного агента.

Французский клуб предлагает футболисту зарплату в размере €10 миллионов за сезон, плюс €2 миллиона в качестве бонусов.

Контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до конца июня текущего года. В минувшем сезоне голкипер провел за «Милан» 48 матчей во всех турнирах, где пропустил 54 мяча, 15 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.