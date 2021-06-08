Александр ЗИНЧЕНКО: «Пообещал жене забить гол»

Футболист сборной Украины прокомментировал победу над Кипром (4:0)

  • 08.06.2021 07:50
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Пообещал жене забить гол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Кипром (4:0) в товарищеском матче.

«Главное, что мы выиграли и в хороших кондициях подходим к Евро. Мой гол с пенальти? Наш штатный пенальтист — Ярмоленко, но я попросил у него этот мяч, потому что пообещал жене забить. И мне, и ребятам хотелось доиграть матч в равных составах. Для нас было бы лучше, чтобы играли 11 на 11. Лучше бы подготовились к Евро. Во втором тайме могло показаться, что я играл немного ниже, но Кипр глубоко сел в оборону, и мне нужно было находить мяч, потому что было мало свободных зон.

Марлос и Ярмоленко — одни из лидеров нашей сборной. Кто, как не они, должны вести нашу команду вперед. Это большие мастера, у которых стоит многому поучиться. В том числе и мне. Что я шептал на ухо Забарному? Подсказал ему, что, когда мы переводим мяч слева направо, то, чем быстрее он доставить круглого Малиновскому или Ярмоленко, тем будет лучше для нас. Если делаешь лишнее касание, то соперник закрывает зоны, и нам приходится опять менять позиции», — отметил Зинченко.

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Источник — Динамомания

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