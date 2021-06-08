Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Зинченко играл легко»

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал победу «сине-желтых» над Кипром (4:0) в товарищеском матче.

- Как вам игра Зинченко? Ему хватит одного контрольного поединка перед Евро-2020?

- Я рад, что Зинченко вернулся на поле и показал, что готов к игре. Александр выглядел легко и действовал эффективно. Для него важно отдохнуть перед чемпионатом Европы, особенно психологически. Важно, чтобы к матчу с Нидерландами и Зинченко, и Малиновский были в тонусе, ведь они — ключевые футболисты сборной Украины. Что касается «физики» Зинченко, то не стоит за него бояться. Думаю, Саша сейчас в отличной форме.

- Кто еще приятно удивил в спарринге с Кипром?

- Ярмоленко и Яремчук. Очень важно, что они забили — это придаст уверенности обоим. Вспомните только эмоции Андрея, когда он реализовал пенальти. Заметно было, что Ярмоленко сильно переживал, и этот гол должен его вдохновить. Сборная Украины в целом проделала огромный объем работы и сумела использовать разницу в классе. Победа на Кипром — это удачный контрольный выстрел перед серьезным испытанием.