Нойер – первый вратарь, сыгравший 100 матчей за сборную Германии

Сборная Германии разгромила Латвию в рамках контрольного матча перед Евро-2020. Матч закончился со счетом 7:1.

Полный матч в составе Германии провел вратарь Мануэль Нойер. Для него это 100-й матч за национальную команду – это рекорд для вратарей.

Лишь 12 футболистов провели на сборную Германии больше игр, чем голкипер «Баварии». Лидером является экс-хавбек Лотар Маттеус – у него 150 матчей.