Нойер – первый вратарь, сыгравший 100 матчей за сборную Германии

Футболист покорил значимую отметку в карьере

  • 08.06.2021 05:44
  • 455 просмотров
  • 0 комментариев
Нойер – первый вратарь, сыгравший 100 матчей за сборную Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии разгромила Латвию в рамках контрольного матча перед Евро-2020. Матч закончился со счетом 7:1.

Полный матч в составе Германии провел вратарь Мануэль Нойер. Для него это 100-й матч за национальную команду – это рекорд для вратарей. 

Лишь 12 футболистов провели на сборную Германии больше игр, чем голкипер «Баварии». Лидером является экс-хавбек Лотар Маттеус – у него 150 матчей.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Bayern & Germany

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности