Нойер – первый вратарь, сыгравший 100 матчей за сборную Германии

Сборная Германии разгромила Латвию в рамках контрольного матча перед Евро-2020. Матч закончился со счетом 7:1.
Полный матч в составе Германии провел вратарь Мануэль Нойер. Для него это 100-й матч за национальную команду – это рекорд для вратарей.
Лишь 12 футболистов провели на сборную Германии больше игр, чем голкипер «Баварии». Лидером является экс-хавбек Лотар Маттеус – у него 150 матчей.
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Источник — Bayern & Germany
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