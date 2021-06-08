Челси ведет переговоры с Боруссией о трансфере Холанда

Лондонцы решительно настроены купить звезду Бундеслиги

  • 08.06.2021 04:22
  • 152 просмотра
  • 1 комментарий
Челси ведет переговоры с Боруссией о трансфере Холанда
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» этим летом намерен совершить мега-трансфер, купив звезду дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Как сообщает английская пресса, лондонцы начали переговоры с немецким клубом по поводу перехода норвежского нападающего. Отмечается, что возможность перехода в «Челси», который тренирует Томас Тухель, привлекает Холанда, однако, его трансфер может обойтись лондонцам в 180 миллионов евро.

В этом сезоне Холанд сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 110 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» подпишет Холанда в 2022 году.

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Источник — Daily Mail

(1 голос)

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Комментарии
    Lion
    online
      Lion, 08.06.2021 05:20
    0
    Это нужно с ума сойти, чтобы за него платить 180 миллионов.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 08.06.2021 05:20
    0
    Это нужно с ума сойти, чтобы за него платить 180 миллионов.
    Ссылка
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