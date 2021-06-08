Челси ведет переговоры с Боруссией о трансфере Холанда

Лондонский «Челси» этим летом намерен совершить мега-трансфер, купив звезду дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Как сообщает английская пресса, лондонцы начали переговоры с немецким клубом по поводу перехода норвежского нападающего. Отмечается, что возможность перехода в «Челси», который тренирует Томас Тухель, привлекает Холанда, однако, его трансфер может обойтись лондонцам в 180 миллионов евро.
В этом сезоне Холанд сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 110 млн.
Ранее сообщалось, что «Реал» подпишет Холанда в 2022 году.
Источник — Daily Mail
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