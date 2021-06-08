Потеря для Польши. Милик не сыграет на Евро

Нападающий не восстановился после травмы

  • 08.06.2021 01:28
  • 194 просмотра
  • 1 комментарий
Потеря для Польши. Милик не сыграет на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик не выступит на чемпионате Европы по футболу.

Нападающий прибыл в расположение сборной Польши с травмой и пытался восстановиться. Но, как сообщает Федерация футбола Польши, игрок не сможет сыграть на Евро-2020.

По словам главного тренера поляков Пауло Соузы, он не намерен никого довызывать на замену Милику. В составе национальной команды Милик провел 59 матчей и забил 15 мячей.

Сборная Польши на Евро-2020 сыграет против Испании, Словакии и Швеции.

Отметим, что Евро-2020 также пропустит другой польский форвард Кшиштоф Пентек.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vik Anderson
    online
      Vik Anderson, 08.06.2021 02:22
    0
    Там Левандовскі є там хватить
    Ссылка
    Vik Anderson
    online
      Vik Anderson, 08.06.2021 02:22
    0
    Там Левандовскі є там хватить
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности