Потеря для Польши. Милик не сыграет на Евро

Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик не выступит на чемпионате Европы по футболу.

Нападающий прибыл в расположение сборной Польши с травмой и пытался восстановиться. Но, как сообщает Федерация футбола Польши, игрок не сможет сыграть на Евро-2020.

По словам главного тренера поляков Пауло Соузы, он не намерен никого довызывать на замену Милику. В составе национальной команды Милик провел 59 матчей и забил 15 мячей.

Сборная Польши на Евро-2020 сыграет против Испании, Словакии и Швеции.

Отметим, что Евро-2020 также пропустит другой польский форвард Кшиштоф Пентек.