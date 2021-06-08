Потеря для Польши. Милик не сыграет на Евро

Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик не выступит на чемпионате Европы по футболу.
Нападающий прибыл в расположение сборной Польши с травмой и пытался восстановиться. Но, как сообщает Федерация футбола Польши, игрок не сможет сыграть на Евро-2020.
По словам главного тренера поляков Пауло Соузы, он не намерен никого довызывать на замену Милику. В составе национальной команды Милик провел 59 матчей и забил 15 мячей.
Сборная Польши на Евро-2020 сыграет против Испании, Словакии и Швеции.
Отметим, что Евро-2020 также пропустит другой польский форвард Кшиштоф Пентек.
Arkadiusz Milik nie zagra na UEFA EURO 2020.— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 7, 2021
Источник — Sport.ua
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