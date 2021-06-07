СТЕПАНЕНКО: «Мы играли на эмоциях и провели много хороших комбинаций»

Хавбек сборной Украины прокомментировал победу в матче против Кипра

  • 07.06.2021 22:59
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СТЕПАНЕНКО: «Мы играли на эмоциях и провели много хороших комбинаций»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал победу в товарищеском матче против Кипра (4:0):

«Победа – это всегда хорошо. Мы провели хороший матч. Я думаю, что выполнили то, о чем договаривались перед игрой. Играли на эмоциях, провели много хороших комбинаций, забили красивые мячи, много моментов не забили. Поэтому с хорошим настроением готовимся дальше.

Конечно, не хотелось, чтобы команда, которая и так нам была по зубам, осталась в меньшинстве и, таким образом, облегчила нам задачу. Важно было нагрузиться, играть в темпе, в ритме. А когда у киприотов стало на одного человека меньше, у нас конечно стало тотальное превосходство. Это расслабляет, снижает концентрацию, и мы проделали не такой объем движений. В плане нагрузки, конечно было бы лучше, если бы они остались в полном составе. А в плане игры – главное, что победа и мы ее добились.

Скажу, что наши молодые ребята уже достаточно сыграли за сборную. И в клубах своих играют постоянно, и в еврокубках. Думаю, психологически к Евро все будут готовы. Ну, а если будет нужно – поможем, проблем с этим не будет».

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Источник — Футбол 1/2/3

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