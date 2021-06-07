Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не пойму, что у некоторых футболистов в голове?»

Экс-игрок сборной Украины прокомментировал высказывание Игоря Колыванова

  • 07.06.2021 21:23
  • 5137 просмотров
  • 6 комментариев
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не пойму, что у некоторых футболистов в голове?»
© Instagram. Евгений Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал высказывание экс-игрока сборной России Игоря Колыванова о том, что «Украина все равно принадлежит нам».

«Ну вот правда не пойму, что у некоторых футболистов в голове?

Экс-игрок сборной России Колыванов: «Украина же все равно нам принадлежит. Они должны выходить с российским флагом», — написал Левченко.

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Источник — Twitter

(18 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.06.2021 21:57
    0
    Ничего удивительного... Если человеку с пеленок вдалбливали в голову определенные постулаты, то он будет им верить и ничем его потом нельзя будет переубедить.... Я знаю многих людей, с высшим образованием,которые верят, что никто и никогда не летал в Космос,потому что это невозможно, что 2-ю мировую войну выиграл только один Сталин и т.д. За эту веру свою,могут и жизни кого-то лишить...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 07.06.2021 21:54
    0
    ... экс-игрок сборной России Колыватов...
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    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 21:53
    +5
    Выступает представитель Украины в ООН:
    - Когда князь Киевской Руси Олег пошел купаться в реке, у него, на берегу, русские украли меч.
    Представитель России: - При чем здесь мы ?! Россиян тогда вообще еще не было!
    Представитель Украины:
    - Вот! Именно это я и хотел сказать!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 21:52
    +8
    «Россия, не имеющая никакого отношения к Руси и получившая, вернее – укравшая, свое нынешнее название в лучшем случае в 18 веке, тем не менее – нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история – это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная».
    Ссылка
    Олександр Каплуненко
      Олександр Каплуненко, 07.06.2021 21:44
    +10
    Звідки Коливанову знати, що Русь це середньовічна назва України і що жовто-блакитний стяг з тризубом майоріє над Києвом більше тисячі років. А от голандський триколор Петро Кобилін (Коливанов знає його як "Пьотра перваго") "повісив" над головами Московитів після повернення з Голандії, якихось три століття тому.
    Слава Україні!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 21:35
    +9
    то что на параше вам принадлежит--СЛАВА УКРАИНЕ
    Ссылка
    Олександр Каплуненко
      Олександр Каплуненко, 07.06.2021 21:44
    +10
    Звідки Коливанову знати, що Русь це середньовічна назва України і що жовто-блакитний стяг з тризубом майоріє над Києвом більше тисячі років. А от голандський триколор Петро Кобилін (Коливанов знає його як "Пьотра перваго") "повісив" над головами Московитів після повернення з Голандії, якихось три століття тому.
    Слава Україні!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 21:35
    +9
    то что на параше вам принадлежит--СЛАВА УКРАИНЕ
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 21:52
    +8
    «Россия, не имеющая никакого отношения к Руси и получившая, вернее – укравшая, свое нынешнее название в лучшем случае в 18 веке, тем не менее – нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история – это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная».
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 21:53
    +5
    Выступает представитель Украины в ООН:
    - Когда князь Киевской Руси Олег пошел купаться в реке, у него, на берегу, русские украли меч.
    Представитель России: - При чем здесь мы ?! Россиян тогда вообще еще не было!
    Представитель Украины:
    - Вот! Именно это я и хотел сказать!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.06.2021 21:57
    0
    Ничего удивительного... Если человеку с пеленок вдалбливали в голову определенные постулаты, то он будет им верить и ничем его потом нельзя будет переубедить.... Я знаю многих людей, с высшим образованием,которые верят, что никто и никогда не летал в Космос,потому что это невозможно, что 2-ю мировую войну выиграл только один Сталин и т.д. За эту веру свою,могут и жизни кого-то лишить...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 07.06.2021 21:54
    0
    ... экс-игрок сборной России Колыватов...
    Ссылка
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