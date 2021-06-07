Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не пойму, что у некоторых футболистов в голове?»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал высказывание экс-игрока сборной России Игоря Колыванова о том, что «Украина все равно принадлежит нам».
«Ну вот правда не пойму, что у некоторых футболистов в голове?
Экс-игрок сборной России Колыванов: «Украина же все равно нам принадлежит. Они должны выходить с российским флагом», — написал Левченко.
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Источник — Twitter
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- Когда князь Киевской Руси Олег пошел купаться в реке, у него, на берегу, русские украли меч.
Представитель России: - При чем здесь мы ?! Россиян тогда вообще еще не было!
Представитель Украины:
- Вот! Именно это я и хотел сказать!
Слава Україні!
Слава Україні!
- Когда князь Киевской Руси Олег пошел купаться в реке, у него, на берегу, русские украли меч.
Представитель России: - При чем здесь мы ?! Россиян тогда вообще еще не было!
Представитель Украины:
- Вот! Именно это я и хотел сказать!
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