Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не пойму, что у некоторых футболистов в голове?»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал высказывание экс-игрока сборной России Игоря Колыванова о том, что «Украина все равно принадлежит нам».

«Ну вот правда не пойму, что у некоторых футболистов в голове?

Экс-игрок сборной России Колыванов: «Украина же все равно нам принадлежит. Они должны выходить с российским флагом», — написал Левченко.