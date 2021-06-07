ВИДЕО. Девич вспомнил, как он забивал Динамо

37-летний экс-форвард харьковского «Металлиста» и донецкого «Шахтера» Марко Девич вспомнил, как он забивал в ворота киевского «Динамо».
В одном из матчей Девич реализовал пенальти, ударив «паненкой». Ворота «Динамо» защищал украинский вратарь Максим Коваль.
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