Ярмоленко забил 40-й мяч за сборную Украины

Футболист отметился дублем в поединке против Кипра

  • 07.06.2021 20:34
  • 2640 просмотров
  • 4 комментария
Ярмоленко забил 40-й мяч за сборную Украины
© УАФ. Андрей Ярмоленко

31-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко забил 40-й мяч за национальную команду.

Ярмоленко отметился дублем в товарищеском поединке против Кипра. На 37-й минуте футболист реализовал пенальти, а на 65-й минуте забил второй мяч, ставший для него 40-м за сборную Украины.

На 70-й минуте встречи Ярмоленко покинул поле. Вместо него вышел Николай Шапаренко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.06.2021 22:00
    0
    Цілком реально, що і Шеву дожене! От Роналду буде складніше. Цілком пристойні показники в Андрія за збірну. За Динамо також. В Європу могло бути краще. Можливо пізно поїхав, також можливо, що не зовсім склалося з командами. Проте Андрй в Вест Хемі точно підтягнув гру правою. Успіхів на ЄВРО!
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 07.06.2021 21:53
    +3
    Андрей, даешь 50!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.06.2021 20:53
    +6
    Markobarielo, 07.06.2021 20:51
    8 голів до Шеви. Думаєте стане кращим в історії бомбардиром збірної?
    Да
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 07.06.2021 20:51
    +6
    8 голів до Шеви. Думаєте стане кращим в історії бомбардиром збірної?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.06.2021 20:53
    +6
    Markobarielo, 07.06.2021 20:51
    8 голів до Шеви. Думаєте стане кращим в історії бомбардиром збірної?
    Да
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 07.06.2021 20:51
    +6
    8 голів до Шеви. Думаєте стане кращим в історії бомбардиром збірної?
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 07.06.2021 21:53
    +3
    Андрей, даешь 50!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.06.2021 22:00
    0
    Цілком реально, що і Шеву дожене! От Роналду буде складніше. Цілком пристойні показники в Андрія за збірну. За Динамо також. В Європу могло бути краще. Можливо пізно поїхав, також можливо, що не зовсім склалося з командами. Проте Андрй в Вест Хемі точно підтягнув гру правою. Успіхів на ЄВРО!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности