Ярмоленко забил 40-й мяч за сборную Украины

31-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко забил 40-й мяч за национальную команду.
Ярмоленко отметился дублем в товарищеском поединке против Кипра. На 37-й минуте футболист реализовал пенальти, а на 65-й минуте забил второй мяч, ставший для него 40-м за сборную Украины.
На 70-й минуте встречи Ярмоленко покинул поле. Вместо него вышел Николай Шапаренко.
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Источник — Sport.ua
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