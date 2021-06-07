Андрей ПАВЕЛКО: «С формой сборной Украины мы попали в десятку»

Глава УАФ рассказал, как создавалась экипировка национальной команды

  • 07.06.2021 19:33
  • 2093 просмотра
  • 6 комментариев
Андрей ПАВЕЛКО: «С формой сборной Украины мы попали в десятку»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, как родилась концепция формы для сборной Украины на Евро-2020.

«Я очень рад, что мы попали в «десятку». Идея была очень простая: после великолепного матча Украина — Португалия, где мы получили сумасшедшую энергетику от болельщиков, обыграв действующих чемпионов Европы, сразу же появилась мысль, что надо передать такую энергетику игрока, когда они будут за пределами Украины, а частичка болельщика была в сердце каждого. Пришла идея — карта страны, чтобы каждый болельщик от Луганска до Ужгорода был частичкой нашей команды. Думаю, болельщикам она пришлась по душе.

Форма сплотила болельщиков, но самое главное — как наша команда будет играть на турнире. Я верю в игроков, тренерский штаб, они обязательно зарядятся энергией наших болельщиков. Есть предчувствие, что ребята должны удивить, показать хорошую игру, сыграть на максимуме возможностей», — отметил Павелко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 07.06.2021 20:14
    -3
    Golhrenshtanga, 07.06.2021 20:04
    Как бы не гнали на Павелко,но он оказался истинным патриотом,так жечь пердаки кацапам не каждый сможет
    Ця істота зробе що завгодно, аби бути при владі. Просто зараз вигідніше, для нього, бути патріотом.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.06.2021 20:12
    0
    Кстати, теперь этот геморрой стал хроническим и неизлечим
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 07.06.2021 20:06
    +3
    Попали в 10 это точно!!!разрыв прямой кишки у парашии это здорово! осталось только достойно выступить на турнире!
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 07.06.2021 20:05
    -1
    А від Севастополя до Чернігова чому не сказав?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 07.06.2021 20:04
    +3
    Как бы не гнали на Павелко,но он оказался истинным патриотом,так жечь пердаки кацапам не каждый сможет
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 07.06.2021 19:52
    +7
    Зборная свою задачу уже выподнила! Красавы! Срач развели , у ахрессоров пердаки полопались!
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 07.06.2021 19:52
    +7
    Зборная свою задачу уже выподнила! Красавы! Срач развели , у ахрессоров пердаки полопались!
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 07.06.2021 20:06
    +3
    Попали в 10 это точно!!!разрыв прямой кишки у парашии это здорово! осталось только достойно выступить на турнире!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 07.06.2021 20:04
    +3
    Как бы не гнали на Павелко,но он оказался истинным патриотом,так жечь пердаки кацапам не каждый сможет
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.06.2021 20:12
    0
    Кстати, теперь этот геморрой стал хроническим и неизлечим
    Ссылка
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