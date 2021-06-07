Андрей ПАВЕЛКО: «С формой сборной Украины мы попали в десятку»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, как родилась концепция формы для сборной Украины на Евро-2020.

«Я очень рад, что мы попали в «десятку». Идея была очень простая: после великолепного матча Украина — Португалия, где мы получили сумасшедшую энергетику от болельщиков, обыграв действующих чемпионов Европы, сразу же появилась мысль, что надо передать такую энергетику игрока, когда они будут за пределами Украины, а частичка болельщика была в сердце каждого. Пришла идея — карта страны, чтобы каждый болельщик от Луганска до Ужгорода был частичкой нашей команды. Думаю, болельщикам она пришлась по душе.

Форма сплотила болельщиков, но самое главное — как наша команда будет играть на турнире. Я верю в игроков, тренерский штаб, они обязательно зарядятся энергией наших болельщиков. Есть предчувствие, что ребята должны удивить, показать хорошую игру, сыграть на максимуме возможностей», — отметил Павелко.