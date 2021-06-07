Определились все участники 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин

В понедельник на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки четвертого круга в верхней части мужской одиночной сетки.



Новак Джокович в пяти сетах одолел молодое итальянского дарование Лоренцо Музетти. Сербу пришлось отыгрываться с 0:2 по сетам.



Роджер Федерер принял решение сняться до матча против Маттео Берреттини, а Диего Шварцман уверенно переиграл Яна-Леннарда Штруффа.



В заключительном поединке игрового дня Рафаэль Надаль разобрался с Янником Синнером.

Ролан Гаррос. 1/8 финала



Верхняя часть сетки



Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти – 6:7(7), 6:7(2), 6:1, 6:0, 4:0 (отказ)

Маттео Берреттини [9] – Роджер Федерер [8] – снятие



Рафаэль Надаль [3] – Янник Синнер [18] – 7:5, 6:3, 6:0

Диего Шварцман [10] – Ян-Леннард Штруфф – 7:6(9), 6:4, 7:5

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Маттео Берреттини [9]

Рафаэль Надаль [3] – Диего Шварцман [10]

Нижняя часть сетки

Александр Зверев [6] – Алехандро Давидович-Фокина

Стефанос Циципас [5] – Даниил Медведев [2]