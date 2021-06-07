Определились все участники 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин

В понедельник на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки четвертого круга в верхней части мужской одиночной сетки.
Новак Джокович в пяти сетах одолел молодое итальянского дарование Лоренцо Музетти. Сербу пришлось отыгрываться с 0:2 по сетам.
Роджер Федерер принял решение сняться до матча против Маттео Берреттини, а Диего Шварцман уверенно переиграл Яна-Леннарда Штруффа.
В заключительном поединке игрового дня Рафаэль Надаль разобрался с Янником Синнером.
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти – 6:7(7), 6:7(2), 6:1, 6:0, 4:0 (отказ)
Маттео Берреттини [9] – Роджер Федерер [8] – снятие
Рафаэль Надаль [3] – Янник Синнер [18] – 7:5, 6:3, 6:0
Диего Шварцман [10] – Ян-Леннард Штруфф – 7:6(9), 6:4, 7:5
Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Маттео Берреттини [9]
Рафаэль Надаль [3] – Диего Шварцман [10]
Нижняя часть сетки
Александр Зверев [6] – Алехандро Давидович-Фокина
Стефанос Циципас [5] – Даниил Медведев [2]
Источник — Sport.ua
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