Определились все участники 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин

Без Федерера, но с Джоковичем и Надалем

  • 07.06.2021 20:46
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Определились все участники 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В понедельник на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки четвертого круга в верхней части мужской одиночной сетки.
 
Новак Джокович в пяти сетах одолел молодое итальянского дарование Лоренцо Музетти. Сербу пришлось отыгрываться с 0:2 по сетам. 
 
Роджер Федерер принял решение сняться до матча против Маттео Берреттини, а Диего Шварцман уверенно переиграл Яна-Леннарда Штруффа.
 
В заключительном поединке игрового дня Рафаэль Надаль разобрался с Янником Синнером.

Ролан Гаррос. 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки
 
 Новак Джокович [1] –  Лоренцо Музетти – 6:7(7), 6:7(2), 6:1, 6:0, 4:0 (отказ)
 Маттео Берреттини [9] –  Роджер Федерер [8] – снятие
 
 Рафаэль Надаль [3] –  Янник Синнер [18] – 7:5, 6:3, 6:0 
 Диего Шварцман [10] –  Ян-Леннард Штруфф – 7:6(9), 6:4, 7:5

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Маттео Берреттини [9]
 Рафаэль Надаль [3] –  Диего Шварцман [10]

Нижняя часть сетки

 Александр Зверев [6] –  Алехандро Давидович-Фокина
 Стефанос Циципас [5] –  Даниил Медведев [2]

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Источник — Sport.ua

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