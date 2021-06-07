Артур РУДЬКО: «У Кипра неплохая команда. Но ее нужно обыгрывать»

Украинский вратарь «Пафоса» Артур Рудько оценил выступления сборной Кипра накануне спарринга с Украиной.

«Считаю Украину фаворитом. При должном настрое проблем быть не должно. Команда довольно неплохая у Кипра. Отобрали очки у Словении, сыграли вничью со словаками.

Большое количество легионеров в чемпионате является причиной улучшения результатов, влияет на развитие игроков. Сам чемпионат растет, но выстреливают единицы.

Питтас — правый полузащитник «Аполлона». От него всего исходит острота, есть ряд опытных игроков. Обычная, добротная, хорошая команда, которую надо обыгрывать», — считает Рудько.

Товарищеский матч Украина — Кипр состоится в понедельник, 7 июня, в 19:00.