Артур РУДЬКО: «У Кипра неплохая команда. Но ее нужно обыгрывать»

Украинский вратарь «Пафоса» Артур Рудько оценил выступления сборной Кипра накануне спарринга с Украиной.
«Считаю Украину фаворитом. При должном настрое проблем быть не должно. Команда довольно неплохая у Кипра. Отобрали очки у Словении, сыграли вничью со словаками.
Большое количество легионеров в чемпионате является причиной улучшения результатов, влияет на развитие игроков. Сам чемпионат растет, но выстреливают единицы.
Питтас — правый полузащитник «Аполлона». От него всего исходит острота, есть ряд опытных игроков. Обычная, добротная, хорошая команда, которую надо обыгрывать», — считает Рудько.
Товарищеский матч Украина — Кипр состоится в понедельник, 7 июня, в 19:00.
Источник — Футбол 1/2/3
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